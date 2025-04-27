شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «إس تي سي» إلى 3.6 مليار ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى:

-ارتفاع الإيرادات بمبلغ 302 مليون ريال، وانخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 133 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 435 مليون ريال.

-تسجيل الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 311 مليون ريال مقارنة بمصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ (230) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص الزكاة لسنوات سابقة لانتفاء الغرض منه.

وفي المقابل:

-ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 364 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 112 مليون ريال والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 18 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 235 مليون ريال.

-تسجيل صافي الربح من العمليات غير المستمرة بمبلغ 222 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

-ارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 3 ملايين ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:

1.تسجيل صافي (خسائر) أخرى بمبلغ (143) مليون ريال مقارنة بصافي مكاسب أخرى بمبلغ 58 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى خسائر غير متكررة بمبلغ (219) مليون ريال نتيجة للتغير في الأدوات المالية بعد رفع ملكية إس تي سي في تيليفونيكا من 4.97% إلى 9.97%، وذلك على الرغم من تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وحدات صندوق اس تي في لرأس المال الجريء بمبلغ 72 مليون ريال.

2.ارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 69 مليون ريال.

3.وذلك على الرغم من: (أ) تسجيل صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 61 مليون ريال مقارنة بمبلغ (57) مليون ريال. (ب) انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 88 مليون ريال. (ج) ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 47 مليون ريال. (د) انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 15 مليون ريال.

حققت إس تي سي صافي ربح بمبلغ 3,649 مليون ريال خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الرابع، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

-انخفاض الإيرادات بمبلغ 56 مليون ريال وارتفاع تكاليف الإيرادات بمبلغ 262 مليون ريال، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 318 مليون ريال.

-تسجيل صافي الربح من العمليات غير المستمرة بمبلغ 13,174 مليون ريال في الربع السابق والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع إس تي سي لحصة مسيطرة في شركاتها التابعة، شركة أبراج الاتصالات (توال)، وشركة البنى الرقمية للاستثمار بمبلغ 12,885 مليون ريال.

وفي المقابل:

-انخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 931 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي لانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 563 مليون ريال والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 306 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 63 مليون ريال.

-انخفض إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 1,972 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:

1.انخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 1,612 مليون ريال.

2.تسجيل صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 61 مليون ريال مقارنة بمبلغ (727) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ 764 مليون ريال فيما يتعلق بالاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة خلال الربع السابق، وذلك نتيجةً لتغير حالة الأسواق للاستثمار الأساسي.

3.ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 43 مليون ريال.

4.وذلك على الرغم من: (أ) تسجيل صافي (خسائر) أخرى بمبلغ (143) مليون ريال مقارنة بصافي مكاسب أخرى بمبلغ 292 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى خسائر غير متكررة بمبلغ (219) مليون ريال نتيجة للتغير في الأدوات المالية بعد رفع ملكية إس تي سي في تيليفونيكا من 4.97% إلى 9.97%، وذلك على الرغم من تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وحدات صندوق اس تي في لرأس المال الجريء بمبلغ 72 مليون ريال. (ب) ارتفاع صافي مصاريف أخرى بمبلغ 32 مليون ريال .(ج) ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 3 مليون ريال.

-تم تسجيل الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 311 مليون ريال مقارنة بمصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ (507) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص الزكاة لسنوات سابقة لانتفاء الغرض منه. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية (إي تي سي) في الربع الأول من 2025 بنسبة 11% إلى 3.6 مليار ريال، مقابل 3.3 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى:-ارتفاع الإيرادات بمبلغ 302 مليون ريال، وانخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 133 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 435 مليون ريال.-تسجيل الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 311 مليون ريال مقارنة بمصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ (230) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص الزكاة لسنوات سابقة لانتفاء الغرض منه.وفي المقابل:-ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 364 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 112 مليون ريال والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 18 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 235 مليون ريال.-تسجيل صافي الربح من العمليات غير المستمرة بمبلغ 222 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.-ارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 3 ملايين ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:1.تسجيل صافي (خسائر) أخرى بمبلغ (143) مليون ريال مقارنة بصافي مكاسب أخرى بمبلغ 58 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى خسائر غير متكررة بمبلغ (219) مليون ريال نتيجة للتغير في الأدوات المالية بعد رفع ملكية إس تي سي في تيليفونيكا من 4.97% إلى 9.97%، وذلك على الرغم من تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وحدات صندوق اس تي في لرأس المال الجريء بمبلغ 72 مليون ريال.2.ارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 69 مليون ريال.3.وذلك على الرغم من: (أ) تسجيل صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 61 مليون ريال مقارنة بمبلغ (57) مليون ريال. (ب) انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 88 مليون ريال. (ج) ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 47 مليون ريال. (د) انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 15 مليون ريال.حققت إس تي سي صافي ربح بمبلغ 3,649 مليون ريال خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الرابع، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:-انخفاض الإيرادات بمبلغ 56 مليون ريال وارتفاع تكاليف الإيرادات بمبلغ 262 مليون ريال، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 318 مليون ريال.-تسجيل صافي الربح من العمليات غير المستمرة بمبلغ 13,174 مليون ريال في الربع السابق والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع إس تي سي لحصة مسيطرة في شركاتها التابعة، شركة أبراج الاتصالات (توال)، وشركة البنى الرقمية للاستثمار بمبلغ 12,885 مليون ريال.وفي المقابل:-انخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 931 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي لانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 563 مليون ريال والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 306 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 63 مليون ريال.-انخفض إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 1,972 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:1.انخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 1,612 مليون ريال.2.تسجيل صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 61 مليون ريال مقارنة بمبلغ (727) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ 764 مليون ريال فيما يتعلق بالاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة خلال الربع السابق، وذلك نتيجةً لتغير حالة الأسواق للاستثمار الأساسي.3.ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 43 مليون ريال.4.وذلك على الرغم من: (أ) تسجيل صافي (خسائر) أخرى بمبلغ (143) مليون ريال مقارنة بصافي مكاسب أخرى بمبلغ 292 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى خسائر غير متكررة بمبلغ (219) مليون ريال نتيجة للتغير في الأدوات المالية بعد رفع ملكية إس تي سي في تيليفونيكا من 4.97% إلى 9.97%، وذلك على الرغم من تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وحدات صندوق اس تي في لرأس المال الجريء بمبلغ 72 مليون ريال. (ب) ارتفاع صافي مصاريف أخرى بمبلغ 32 مليون ريال .(ج) ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 3 مليون ريال.-تم تسجيل الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 311 مليون ريال مقارنة بمصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ (507) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص الزكاة لسنوات سابقة لانتفاء الغرض منه.