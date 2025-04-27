شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 494 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأستراليا خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واستراليا إلى 494 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 558 مليـون دولار خلال عام 2023 .



وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى استراليا 50 مليون دولار خــلال عام 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من استراليا 444 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 513 مليون دولار خلال عام 2023.

ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى استراليا خلال عام 2024

1. مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 8 مليون دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 8 مليون دولار.

3. محضرات حبوب بقيمة 7 مليون دولار.

4. محضرات خضر وفواكه بقيمة 5 مليون دولار.

5. حبوب واثمار زيتية بقيمة 4 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من استراليا خلال عام 2024

1. خضر ونباتات بقيمة 254 مليون دولار.

2. حبوب بقيمة 54 مليون دولار.

3. لحوم بقيمة 28 مليون دولار .

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 37 مليون دولار .

5. منتجات كيماوية بقيمة 23 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في استراليا 61 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 54.6 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الاستراليين العاملين بمصر 6.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 9.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .



وبلغت قيمة الاستثمارات الاسترالية في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 4.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في استراليا 500 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 16.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2025، بينما سجل عدد سكان استراليا 26.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ وعدد المصريين المتواجديـن في استراليا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 350 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .