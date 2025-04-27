الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام

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سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 27 أبريل 2025 04:00 م

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث استقر بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الاهلي عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع ، فى بنك مصر الى عند 50.9 جنيه للشراء 51 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.9 جنيه للشراء 51البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.9 جنيه للشراء 51 للبيع.

وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات بالبنوك  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 50.9  جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.90  جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.90  جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.90  جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.90  جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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