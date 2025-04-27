شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأحد، 27 أبريل 2025 04:00 م
شهد سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث استقر بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الاهلي عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع ، فى بنك مصر الى عند 50.9 جنيه للشراء 51 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.9 جنيه للشراء 51البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.9 جنيه للشراء 51 للبيع.
وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.9 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
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