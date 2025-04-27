شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء مصر الوسطى يفتتح أكبر موزع بقدرة 50 ميجا وات بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 03:28 م

افتتح المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء موزع المسله بطاقة استعابييه قدرها 50 ميجا وات وهذا الموزع يعتبر الأكبر في مدينة الفيوم ويؤمن التغذية الكهربائة للمدينة حاليا ولمدة سنوات قادمة ، وذلك فى اطار خطة وزارة الكهرباء و الشكة القابضة لكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن و رفع كغاءة الشبكة الكهربائية.

وحرص المهندس رأفت شمعة على زيارة قطاع الفيوم واجتمع مع قيادات القطاع ورؤساء الهندسات ورؤساء الافرع التجارية لمناقشة جميع المؤشرات الفنيه والتجارية والمستهدفات المطلوب تحقيقها ومن هذه المؤشرات (نسب الفقد—الضبطية القضائية -وتركيب العدادات الكودية –ونسب التحصيل – ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية – والمشروعات – واعمال الصيانة -ومعدلات الأعطال).

ووجه شمعة جميع العاملين بقطاع الفيوم بضرورة بذل المزيد من الجهد حيال تحقيق مستهدفات القطاع بناء على تعليمات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للأرتقاء بمستوى الاداء.