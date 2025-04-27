شكرا لقرائتكم خبر عن وقف التداول عالميًا على الذهب.. وعيار 21 يسجل 4770 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم في مصر، حالة من الثبات الملحوظ وقت نشر هذه السطور، في ظل توقف التداول على الذهب عالميًا وفي السوق المحلي، وخلال السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب في مصر.

الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في السوق المحلية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، وسط حالة من التذبذب الحاد نتيجة التقلبات في أسعار الذهب العالمية، التي تعد العامل الرئيسي في تحديد الأسعار المحلية خلال الفترة الحالية.