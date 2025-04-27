شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.1% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 154 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 11756 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.271 مليار ريال.وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 297.942 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.635 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 154 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 86، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الباحة، والإعادة السعودية، وأنعام القابضة، وإنتاج، وتبوك الزراعية، الأكثر ارتفاعا.ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، زين السعودية، وسلوشنز، ودراية، وصناعة الورق، وينساب، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 28570 نقطة، وبتداولات بلغت، 33.022 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.98 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 54.149 مليار ريال.وانخفضت أسهم 48 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 41، من بين 114 شركة مدرجة في السوق الموازية.