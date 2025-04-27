شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف على أرباح شركات الطيران وسط تصاعد الحرب التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد شركات الطيران الأوروبية للكشف عن نتائجها المالية للربع الأول خلال الأسابيع المقبلة، وسط حالة ترقب كبيرة لموسم السفر الصيفي. يأتي ذلك مع تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر سلبًا على الطلب على السفر، بحسب ما نقلته شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية.

"بوينج" تواجه تحديات قبل إعلان نتائجها المالية

بالتزامن، تتحضر شركة "بوينج" الأمريكية للإعلان عن نتائجها المالية وسط تحديات متزايدة تتعلق بالحرب التجارية ومشكلات سلسلة التوريد، ما قد يلقي بظلاله على أدائها خلال الفترة المقبلة.

دراسة أوروبية: الجيل زد يقلل خططه للسفر هذا الصيف

كشفت دراسة حديثة صادرة عن مفوضية السفر الأوروبية عن تراجع نوايا السفر لدى الأوروبيين، وخاصةً الجيل زد، خلال موسم الصيف. وتُعد هذه المؤشرات الأولية دليلاً على احتمالية تباطؤ الطلب، الذي كان يشهد انتعاشًا ملحوظًا عقب جائحة كوفيد-19.

اقرأ أيضاً:الحرب التجارية تتجدد بين أكبر اقتصادين في العالم.. ما العواقب؟

تراجع الطلب والخطر الأكبر أمام شركات الطيران الأوروبية

أوضح المحلل رويري كوليناني من "آر بي سي" في مذكرة بحثية أن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات الطيران الأوروبية حاليًا هو انخفاض الطلب وإيرادات الوحدة، في مقابل الجانب الإيجابي المتمثل في احتمالية تراجع أسعار الوقود.

هل بدأ تباطؤ قطاع الطيران بالفعل؟

على الرغم من بعض مؤشرات الضعف، يرى محللون أن دلائل التباطؤ لا تزال غير حاسمة. فقد تمكنت شركات الطيران الأوروبية من تحقيق عودة قوية إلى الربحية خلال الأعوام الأخيرة. ومع ذلك، باتت الضغوط الاقتصادية العالمية وتوترات التجارة، خاصةً بعد التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بشأن فرض رسوم جمركية، تلقي بثقلها على مستويات إنفاق المستهلكين.

اقرأ أيضاً:أزمات «بوينج» و «إيرباص» تنعكس على أداء خطوط الطيران حول العالم

نتائج مرتقبة لـ"لوفتهانزا" و"إير فرانس-كي إل إم"

تترقب الأسواق إعلان نتائج "لوفتهانزا" يوم الثلاثاء، تليها "إير فرانس-كي إل إم" يوم الأربعاء، وسط توقعات بتأثر الأرقام نتيجة تأخر موسم الأرباح بسبب حلول عيد الفصح في وقت لاحق من هذا العام.

ورغم عدم تسجيل نتائج سلبية بارزة حتى الآن، أفادت تقارير شركات الطيران بانخفاض خطط السفر لدى الجيل زد بنحو 10% خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2025، متأثرة بارتفاع التكاليف.

انخفاض السفر الترفيهي وركود الرحلات السياحية

تشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد الرحلات السياحية المخطط لها انخفض بنسبة 3% على مستوى أوروبا، مع تراجع السفر الترفيهي بنسبة 8% مقارنة بصيف 2024. وفي هذا السياق، حذرت شركة "رايان إير" من أن أسعار التذاكر قد تشهد نموًا طفيفًا لا يكفي لتعويض خسائر العام الماضي.

بينما أعلنت "إير فرانس-كي إل إم" عن خطط لدراسة خفض أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية لتحفيز حركة السفر عبر الأطلسي.

ترامب يعيد الضغوط إلى قطاع الطيران الأوروبي

منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، تراجع الإقبال على حجز الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة، بسبب فرض رسوم جمركية شاملة وعدم اليقين السياسي المتصاعد. ووفق مصادر من قطاع الطيران الأوروبي، فإن العديد من الركاب ينتظرون استقرار الأوضاع قبل حجز رحلاتهم.

تقييمات متباينة للمحللين حول مستقبل السفر الجوي

رغم المخاوف السائدة، يتمسك بعض المحللين بنظرة تفاؤلية، حيث صرح ستيفن فورلونج من شركة "دافي" بأن شركات الطيران الأوروبية ما تزال تحافظ على معدلات نمو طاقتها الاستيعابية عند مستويات معتدلة، مما يسهم في دعم العوائد المالية.

في المقابل، يرى دودلي شانلي من "جودبودي" أن المستثمرين باتوا أكثر قلقًا حيال تأثير انخفاض أسعار التذاكر في أمريكا الشمالية، وإمكانية انتقال هذا التأثير إلى الأسواق الأوروبية.

ترقب إعلان نتائج "بوينج" وسط أزمات التصنيع وسلسلة التوريد

تنتظر الأسواق إعلان نتائج شركة "بوينج" وسط توقعات بتحقيق تحسن محدود رغم استمرار أزمات سلسلة التوريد والحرب التجارية.

ومن المتوقع أن يستعرض الرئيس التنفيذي كيلي أورتبيرج مستجدات إنتاج طائرة 737 ماكس، الطراز الأكثر مبيعًا للشركة.

في إطار جهودها لإعادة الهيكلة، أعلنت "بوينج" عن بيع وحدة الملاحة الجوية التابعة لها "جيبيسين" إلى شركة "توما برافو" مقابل 10.55 مليار دولار نقدًا بالكامل، مما يعكس تركيزها على تعزيز أنشطتها الرئيسية في مجالي الطائرات التجارية والدفاعية.