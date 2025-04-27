شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه.. سجل 50.91 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه المصري الان خلال التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الأهلي عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 جنيه البيع، فى بنك مصر الى عند 50.9 جنيه للشراء 51 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.9 جنيه للشراء 51 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.9 جنيه للشراء 51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.90 جنيه للشراء.

51 جنيه للبيع.