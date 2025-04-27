شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين تصرف 9.3 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال شهرين بزيادة 25% والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 وبلغت 21.3 مليار جنيه، مقابل 15.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 40.5%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 12.4 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، مقابل 8 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو 54.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه خلال خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، مقابل 7.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24.6%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 مقابل 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 25.5%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.5 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 34.7%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.8%.

ووزعت الأقساط خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 بين 18.2 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 13.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 38.8%، و3.1 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 52.2%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 8.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه بنسبة نمو 23.5%، و990 مليون جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 678.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 45.8%.