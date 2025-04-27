شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية..1.6% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمي برنت بنحو 1.6%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 2.6%.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 66.98 دولار للبرميل، كما يجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي63.21 دولار للبرميل وذلك خلال تعاملات الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين جارية في رد على تصريحات صينية نفت وجود أي مناقشات جارية في هذا الصدد بين الطرفين.

من جهة أخرى، تدرس الصين إعفاء بعض السلع الأمريكية من رسومها الجمركية البالغة 125 %، وتطلب من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي قد تكون مؤهلة لذلك، في أكبر مؤشر حتى الآن على مخاوف بكين من التداعيات الاقتصادية للأزمة التجارية بين البلدين.



