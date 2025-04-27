شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية في منتصف تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، (تاسي) ثباتًا في الأداء خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، عند 11,764.44 نقطة.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو 2.5 مليار ريال، وكمية الأسهم المتداولة 181,980,962 سهمًا عند منتصف تعاملات اليوم الأحد بقيمة سوقية بلغت 9,635,967.51 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 160 شركة ارتفعت أسهم 160 شركة، وانخفضت أسهم 80 شركة، من إجمالي الشركات المدرجة البالغ عددها 253 شركة.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر السوق الموازية (نمو) بنسبة 0.11%، ليصل إلى 28,655.77 نقطة في منتصف يوم التعاملات.

وبلغت القيمة المتداولة 16,498,719.31 ريال، وكمية الأسهم المتداولة 1,483,820 سهمًا، بقيمة سوقية قدرها 54,149.43 ريال.

وشهد التعاملات حتى منتصف يوم التداول، ارتفاع أسهم 29 شركة، وانخفاض أسهم 40 شركة، بينما يبلغ عدد الشركات المدرجة 114 شركة.