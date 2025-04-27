شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. تعرف على التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأحد 27 أبريل 2025، انخفاضا ملحوظًا في الأسواق المحلية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد، 4775 جنيها للبيع، و4755 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأحد، 5457.25 جنيه للبيع، و5434.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم الأحد إلى: 5002.5 جنيه للبيع، و4981.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأحد، 4092.75 جنيه للبيع، و4075.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأحد، 3183.25 جنيه للبيع، و3170 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم الأحد إلى: 2728.5 جنيه للبيع، و2177.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 38200 جنيه للبيع، و38040 جنيها للشراء.

