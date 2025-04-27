أسعار الذهب تشتعل مجددًا.. ارتفاع جماعي بأسعار الجرامات والسبائك

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3180 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4088 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4770 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5451 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54510 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169526 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 272550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.89 % إلى نحو 3319 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.