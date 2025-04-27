شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: الموافقة على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ131.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر فبراير عام 2025، وبلغت 280 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 82.2 مليار جنيه، مقارنة بـ292 موافقة خلال شهر فبراير من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 97.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات، وقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال انخفاضًا بنسبة 4.1%، 15.9%، على الترتيب.

ووزعت الموافقات بين 270 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 48.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2025 مقابل 279 موافقة بقيمة 94 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2024 بنسبة انخفاض 3.2% في عدد الموافقات، وبنسبة 48.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 7 موافقات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير عام 2025 مقارنة مع 12 موافقة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2024 بنسبة انخفاض 41.7% في عدد الموافقات، وبنسبة 37.8% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 بلغت 628 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 131.5 مليار جنيه، مقارنة بـ631 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 142.1 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام السابق، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 0.5%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 7.5%.

ووزعت الموافقات بين 602 موافقات لتأسيس شركات بقيمة 73.1 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 مقابل 603 موافقات، بقيمة 131.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2024 بنسبة انخفاض 0.2% في عدد الموافقات، وبنسبة 44.6% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 23 موافقة بقيمة 25.8 مليار جنيه مقارنة مع 26 موافقة بقيمة 5.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 11.5% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 410.5% بقيمة التأسيس.