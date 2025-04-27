شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأحد 27 أبريل 2025.. يسجل 38160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 27 أبريل 2025 في مصر، مع استقرار ملحوظ بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في مصر والبورصة العالمية.

الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بأن أسعار الذهب في السوق المحلية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، وسط حالة من التذبذب الحاد نتيجة التقلبات في أسعار الذهب العالمية، التي تعد العامل الرئيسي في تحديد الأسعار المحلية خلال الفترة الحالية.