الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 27 أبريل 2025 أمام الجنيه منتصف التعاملات بالبنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

سعر اليورو اليوم الأحد 27 أبريل 2025 أمام الجنيه منتصف التعاملات بالبنوك المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 27 أبريل 2025 أمام الجنيه منتصف التعاملات بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الأحد 27 أبريل 2025 تباين ملحوظ، خلال منتصف التعاملات بالبنوك أمام الجنيه المصرى.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 58.08 جنيه للشراء، و58.25 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 57.61 جنيه للشراء، و58.11 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك مصر 57.61 جنيه للشراء، و58.11 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

58.08 جنيه للشراء.

58.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.61 جنيه للشراء.
58.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

57.61 جنيه للشراء.
58.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.61 جنيه للشراء.

58.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.6 جنيه للشراء.

58.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.62 جنيه للشراء.
58.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.59 جنيه للشراء.

58.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.58 جنيه للشراء.

58.10 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements