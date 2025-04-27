شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار تفتتح مصنع شركة مابي الإيطالية لإنتاج مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مصنع شركة مابي الإيطالية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى جمهورية مصر العربية، وفيرونيكا سكوينزي، الرئيس التنفيذي ومدير التطوير العالمي بمجموعة مابي.

ودعا ىاسر عباس مجتمع الأعمال الإيطالي إلى الاستمرار في ضخ الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصري، مؤكداً التزام الهيئة بتقديم كافة سُبل الدعم للشركة في توسعاتها المستقبلية ولكل الشركات الإيطالية المستثمرة في مصر.

وضخت شركة مابي استثمارات بقيمة 25 مليون دولار لإنشاء المرحلة الاولى للمصنع الجديد، على مساحة 30 ألف متر مربع، لإنتاج المواد اللاصقة لتركيب السيراميك والرخام ومواد العزل بطاقة انتاجية للمرحلة الأولى فقط تبلغ 65 ألف طن من المواد الأسمنتية الجافة و55 مليون لتر من الإضافات الخرسانية والأسمنتية، لتغطيه احتياجات السوق المحلي وتصدير ما بين 15% إلى 20% من الإنتاج إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.

وتعد شركة مابي الإيطالية من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الكيماوية، خاصةً مواد العزل والمواد اللاصقة، حيث تمتلك 73 مصنعاً في 33 دولة على مستوى العالم، و يعكس اختيار الشركة للاستثمار في السوق المصري عن مدى ثقة مجموعة مابي الإيطالية بالاقتصاد المصري وبالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة ومناخ الاعمال، والتزام الدولة بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره كشريك استراتيجي في جهود التنمية.

وأعرب السفير الايطالى بالقاهرة وممثلى الشركة عن شكرهم للهيئة العامة للاستثمار للمجهودات والدعم والتيسيرات التى تم تقديمها للشركة في مراحل المشروع المختلفة.