شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه..50.90 جنيه للشراء فى بنك cib والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأحد، 27 أبريل 2025 12:25 م
سجل سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الاهلي عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع، فى بنك مصر الى عند 50.9 جنيه للشراء 51 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.9 جنيه للشراء 51البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.9 جنيه للشراء 51 للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
50.90 جنيه للشراء.
51 جنيه للبيع.
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