شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 31859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 39732 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 14232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 9315 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 12720 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3282 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 11629 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، وبريميم هيلثكير جروب.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 120 ألف سهم، 198 سهمًا، 35 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 510 سهم، 7835 سهمًا، 400 ألف سهم، 5.35 مليون سهم، 134 ألف سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-الرواد عدد 1000 سهم، فيما باع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1.2 مليون سهم، كما باع داخليين بشركات تنمية للاستثمار العقاري، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، ودايس للملابس الجاهزة، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير، وجي بي كوربوريشن، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومجموعة طعلت مصطفى القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 105 آلاف سهم، 13 ألف سهم، 1420 سهم، 30 ألف سهم، 1.25 مليون سهم، 457.4 ألف سهم، 200 ألف سهم، 280 ألف سهم، 952.1 ألف سهم، 10.9 ألف سهم، 7835 سهمًا، 75 ألف سهم، 60 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، عدم تحقيق إيرادات مبيعات خلال عام 2024 مقابل 6.6 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسائر 741.1 ألف خلال عام 2024 مقارنة مع أرباح 2.2 مليون جنيه خلال عام 2023.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة مطاحن شرق الدلتا، إيرادات بلغت 600 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 31 مارس عام 2025 مقابل 497.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 133.6 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 100.6 مليون جنيه بنسبة نمو 33%.

حققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، إيرادات بلغت 272 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 31 مارس عام 2025 مقابل 231 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 39.4 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 44.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض 11.4%.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 968.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 31 مارس عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 8.95%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 124.7 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 122.4 مليون جنيه بنسبة نمو 1.9%.

وفي قطاع السياحة والترفيه، حققت شركة مصر للفنادق، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 31 مارس عام 2025 مقابل مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 41.25%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.1 مليار جنيه مقارنة مع أرباح 1.1 مليار جنيه.

وفي قطاع الخدمات التعليمية، حققت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من 1 سبتمبر عام 2024 حتى 28 فبراير عام 2025 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليار جنيه مقارنة مع أرباح 716.8 مليون جنيه.

حققت شركة مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، إيرادات بلغت 533.9 ألف جنيه خلال عام 2024 مقابل صفر العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 47.5 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 484.8 ألف جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركتا المطورون العرب القابضة، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، عن تغطية اكتتاب الشركة الأولى بنسبة 98.22% وبلغ عدد الأسهم غير المغطاة 109.7 مليون سهم بنسبة حوالي 1.78%، وتغطية اكتتاب الشركة الثانية في عدد 96.7 مليون سهم بنسبة تغطية 96.72% من الأسهم المطروحة للاكتتاب.