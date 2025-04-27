شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة
الدول الأعلى احتياطاً للذهب وتأثيره على الاقتصاد
الصين تفتح قطاعات الاتصالات والإنتاج التلفزيوني للمستثمرين الأجانب
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد، تفاوتات طفيفة، بالتزامن مع عودة البنوك المصرية للعمل بعد انتهاء العطلة الأخيرة.
سعر الدولار في البنك المركزي
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي، اليوم الأحد، 50.88 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر شراء الدولار، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 50.91 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
يتداول الدولار، اليوم الأحد، في بنك مصر، مقابل 50.90 جنيه للشراء، و51.00 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 50.90 جنيه للشراء، و51.00 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
بلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، 50.92 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
يجري تداول الدولار، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، عند 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
سجل الدولار، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، 50.89 جنيه للشراء، و50.99 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
وصل سعر الدولار، اليوم الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 50.93 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، 50.92 جنيه للشراء، و51.02 للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني
يتداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الأحد، بسعر 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع