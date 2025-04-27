شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة الدول الأعلى احتياطاً للذهب وتأثيره على الاقتصاد الصين تفتح قطاعات الاتصالات والإنتاج التلفزيوني للمستثمرين الأجانب

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد، تفاوتات طفيفة، بالتزامن مع عودة البنوك المصرية للعمل بعد انتهاء العطلة الأخيرة.بلغ سعر الدولار في البنك المركزي، اليوم الأحد، 50.88 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع.سجل سعر شراء الدولار، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 50.91 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.يتداول الدولار، اليوم الأحد، في بنك مصر، مقابل 50.90 جنيه للشراء، و51.00 جنيهًا للبيع.سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 50.90 جنيه للشراء، و51.00 جنيهًا للبيع.بلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، 50.92 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع.يجري تداول الدولار، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، عند 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.سجل الدولار، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، 50.89 جنيه للشراء، و50.99 جنيه للبيع.وصل سعر الدولار، اليوم الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 50.93 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيعسجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، 50.92 جنيه للشراء، و51.02 للبيع.يتداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الأحد، بسعر 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع