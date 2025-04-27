شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 ابريل 2025 في الكويت.. عيار 21 بـ28.600 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 27 أبريل 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24سعر 32.675 دينار مقارنة بـ32.700 دينار سعر أمس بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،سعر الذهب اليوم فى الكويت:
عيار 24 سجل 32.675 دينار
عيار 22 سجل 29.950 دينار
عيار 21 سجل 28.600 دينار
عيار 18 سجل 24.500 دينار
عيار 14 سجل 19.050 دينار
عيار 12 سجل 16.325 دينار
الاونصة1016.225 دينار
الجنيه الذهب228.700 دينار
الأونصة بالدولار3314.66 دولار
و في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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