شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 ابريل 2025 في الكويت.. عيار 21 بـ28.600 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24سعر 32.675 دينار مقارنة بـ32.700 دينار سعر أمس بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 32.675 دينار

عيار 22 سجل 29.950 دينار

عيار 21 سجل 28.600 دينار

عيار 18 سجل 24.500 دينار

عيار 14 سجل 19.050 دينار

عيار 12 سجل 16.325 دينار

الاونصة1016.225 دينار

الجنيه الذهب228.700 دينار

الأونصة بالدولار3314.66 دولار



و في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.