شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الغزل والمنسوجات بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من عام 2025، محققة 290 مليون دولار، مقارنة بـ276 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 5%. وأكد أن هذه النتائج تعكس صمود قطاع الغزل والمنسوجات المصري وقدرته على التطور رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الطلب الخارجي.

وأوضح سلام أن الأداء الإيجابي للقطاع يأتي ضمن خطة المجلس لزيادة الصادرات بنسبة 15% خلال عام 2025، حيث نجح القطاع في تحقيق نحو 22% من المستهدف السنوي البالغ 1.302 مليار دولار خلال الربع الأول، بما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الكلي.

وأضاف أن شهر مارس شهد تسجيل أعلى قيمة للصادرات خلال الربع الأول، بقيمة 100 مليون دولار، تلاه شهر فبراير بـ96 مليون دولار، ثم يناير بـ94 مليون دولار، ما يدل على تصاعد تدريجي في الأداء الشهري للقطاع.

وأشار رئيس المجلس إلى أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية تصديرًا، بإجمالي صادرات بلغ 161 مليون دولار، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ62 مليون دولار، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ38 مليون دولار، وأخيرًا قطاع الألياف بـ26 مليون دولار.

ولفت إلى أن قطاع المنسوجات التقنية سجل أعلى معدل نمو بنسبة 19%، تلاه قطاع الأقمشة بنسبة 18%، في حين تراجعت صادرات الألياف والغزول بنسب 28% و14% على التوالي مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، أوضح سلام أن تركيا احتفظت بصدارتها كأكبر مستورد لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية، بإجمالي صادرات بلغ 128 مليون دولار خلال الربع الأول، بزيادة 32% عن نفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل نحو 44% من إجمالي صادرات القطاع.

وجاءت الجزائر في المركز الثاني بإجمالي صادرات بلغ 35 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ27 مليون دولار.

وأضاف أن هناك تحركات إيجابية في بعض الأسواق الجديدة، وعلى رأسها البرازيل التي شهدت قفزة في الصادرات بنسبة تجاوزت 100%، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لفتح أسواق غير تقليدية وتنويع القاعدة التصديرية.

في المقابل، سجلت بعض الأسواق التقليدية مثل الهند وتونس تراجعًا في معدلات الاستيراد من مصر خلال نفس الفترة.

وفيما يخص البنود الجمركية الأعلى تصديرًا، أشار سلام إلى أن البند 540752، الخاص بـ"الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية تحتوي على 85% أو أكثر من شعيرات بوليستر"، تصدر قائمة الصادرات بإجمالي 46 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 104% مقارنة بالربع الأول من 2024، مما يعكس تزايد الطلب العالمي على هذه النوعية من المنتجات.

كما لفت إلى أن 93% من صادرات القطاع تتركز في 20 سوقًا رئيسيًا، بما يشير إلى نجاح استراتيجية تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات.

وأشار إلى أن صادرات القطاع إلى قارة آسيا (بما فيها تركيا) سجلت أعلى أداء بقيمة 151 مليون دولار ومعدل نمو 19%، بينما تراجعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 14%، وارتفعت إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة طفيفة بلغت 3%.

وأكد على استمرار المجلس التصديري في دعم تنافسية القطاع، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، عبر تعزيز برامج الدعم الموجهة للشركات المصدرة، لا سيما في مجالات التحول الأخضر، وتبني التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في الأسواق الجديدة في شمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية.