شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد بمستهل التعاملات الصباحية.. عيار 21 يسجل 4770 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار بعد تغيرات ملحوظة على مدار الأسبوع الماضي، وفي السياق التالي نرصد سعر الذهب اليوم الأحد 27 أبريل 2025.

سعر الذهب اليوم:

- عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها.

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولار للأونصة وأغلق عند 3319 دولار للأونصة.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة قبل ان يبدأ في التراجع والتصحيح السلبي من هذا المستوى، بينما منذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بأكثر من 26% ليربح قرابة 700 دولار للأونصة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

تعافي الدولار الأمريكي ساعد على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولان ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعاً على المشترين أصحاب العملات الأخرى.

تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 22 ابريل، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 12811 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 14021 عقدا.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.