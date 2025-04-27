انخفاض مبيعات نقاط البيع بالسعودية.. والفنادق تتحدى الهبوط

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تباين سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليارSAR صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من عام 2025 بزيادة قدرها 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2024