شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات نقاط البيع بالسعودية.. والفنادق تتحدى الهبوط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت بيانات عمليات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية للأسبوع الممتد من 13 إلى 19 أبريل 2025، انخفاضًا في الأداء، مع تراجع عدد العمليات بنسبة 3.4% والقيمة بنسبة 6.9% مقارنة بالأسبوع السابق.
ووصل إجمالي العمليات إلى 201,963 ألف عملية بقيمة إجمالية بلغت 11.45 مليار ريال سعودي.
مواد التشييد والبناء: نفذت 1,499 ألف عملية بقيمة 317 مليون ريال، مع تحسن طفيف في القيمة بنسبة 1.78% رغم انخفاض العمليات بنسبة 1.25%.
التعليم: تراجع واضح إلى 158 ألف عملية فقط، بقيمة 166.4 مليون ريال، بانخفاض بلغ 12.9% في عدد العمليات و35.2% في القيمة.
الأجهزة الإلكترونية والكهربائية: سجلت 1,021 ألف عملية بقيمة 147.5 مليون ريال، مع انخفاض بلغ 5.5% في العمليات و4.8% في القيمة.
محطات الوقود: بلغ عدد العمليات 15,577 ألف عملية بقيمة 863.9 مليون ريال، بانخفاض يقارب 4.8%.
الصحة: تراجع عدد العمليات إلى 7,731 ألف عملية بقيمة 758.1 مليون ريال، مع انخفاض نسبته 5.4% في العدد و2.6% في القيمة.
الأثاث: سجل القطاع 1,045 ألف عملية بقيمة 227.9 مليون ريال، مع تراجع خفيف بنحو 0.3% في القيمة.
الفنادق: القطاع الوحيد الذي أظهر نموًا، مع 677 ألف عملية بقيمة 295 مليون ريال، بزيادة بلغت 2.4% في العمليات و2.2% في القيمة.
المنافع العامة: تراجعت إلى 675 ألف عملية بقيمة 45.8 مليون ريال، بانخفاض بلغ 5.9% و8.8% على التوالي.
المجوهرات: سجلت 178 ألف عملية بقيمة 271.4 مليون ريال، مع انخفاضات قوية بنسبة 13.3% في العدد و17.2% في القيمة.
السلع والخدمات المتنوعة: سجل القطاع 20,888 ألف عملية بقيمة 1.38 مليار ريال، مع تراجع بنسبة 4.42% في العمليات و8.7% في القيمة.
الترفيه والثقافة: انخفض الأداء إلى 2,428 ألف عملية بقيمة 227.1 مليون ريال، مع تراجع بلغ 9.4% في القيمة.
المطاعم والمقاهي: نفذت 56,976 ألف عملية بقيمة 1.67 مليار ريال، بانخفاض قدره 4.6% في القيمة.
الأطعمة والمشروبات: شهد القطاع انخفاضًا بنسبة 9.3% في القيمة، مع تسجيل 47,167 ألف عملية بقيمة 1.64 مليار ريال.
الاتصالات: تراجع إلى 1,732 ألف عملية بقيمة 96 مليون ريال، بانخفاضات بلغت 7.4% في العدد و13.8% في القيمة.
النقل: سجل القطاع 2,531 ألف عملية بقيمة 685 مليون ريال، مع تراجع خفيف في القيمة بنسبة 1.3%.
القطاعات الأخرى: سجلت 36,988 ألف عملية بقيمة 2.03 مليار ريال، مع تراجع بنسبة 8.3% في القيمة.
تلتها جدة بـ 24,162 ألف عملية وبقيمة 1.67 مليار ريال.
بينما سجلت الدمام حوالي 8,469 ألف عملية بقيمة 592.4 مليون ريال.
أما مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد شهدتا انخفاضات ملحوظة بلغت حوالي 8% في القيمة.
ويُعزى هذا التراجع في مجمل العمليات إلى تزامن الفترة مع نهاية موسم العطلات وانخفاض الإقبال الاستهلاكي في بعض القطاعات الحيوية.
ووصل إجمالي العمليات إلى 201,963 ألف عملية بقيمة إجمالية بلغت 11.45 مليار ريال سعودي.
أبرز القطاعات أداءً:الملابس والأحذية: سجل القطاع 4,692 ألف عملية بقيمة 607.7 مليون ريال، بانخفاض قدره 4.9% في عدد العمليات و4.2% في القيمة.
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التعليم: تراجع واضح إلى 158 ألف عملية فقط، بقيمة 166.4 مليون ريال، بانخفاض بلغ 12.9% في عدد العمليات و35.2% في القيمة.
الأجهزة الإلكترونية والكهربائية: سجلت 1,021 ألف عملية بقيمة 147.5 مليون ريال، مع انخفاض بلغ 5.5% في العمليات و4.8% في القيمة.
محطات الوقود: بلغ عدد العمليات 15,577 ألف عملية بقيمة 863.9 مليون ريال، بانخفاض يقارب 4.8%.
الصحة: تراجع عدد العمليات إلى 7,731 ألف عملية بقيمة 758.1 مليون ريال، مع انخفاض نسبته 5.4% في العدد و2.6% في القيمة.
الأثاث: سجل القطاع 1,045 ألف عملية بقيمة 227.9 مليون ريال، مع تراجع خفيف بنحو 0.3% في القيمة.
الفنادق: القطاع الوحيد الذي أظهر نموًا، مع 677 ألف عملية بقيمة 295 مليون ريال، بزيادة بلغت 2.4% في العمليات و2.2% في القيمة.
المنافع العامة: تراجعت إلى 675 ألف عملية بقيمة 45.8 مليون ريال، بانخفاض بلغ 5.9% و8.8% على التوالي.
المجوهرات: سجلت 178 ألف عملية بقيمة 271.4 مليون ريال، مع انخفاضات قوية بنسبة 13.3% في العدد و17.2% في القيمة.
السلع والخدمات المتنوعة: سجل القطاع 20,888 ألف عملية بقيمة 1.38 مليار ريال، مع تراجع بنسبة 4.42% في العمليات و8.7% في القيمة.
الترفيه والثقافة: انخفض الأداء إلى 2,428 ألف عملية بقيمة 227.1 مليون ريال، مع تراجع بلغ 9.4% في القيمة.
المطاعم والمقاهي: نفذت 56,976 ألف عملية بقيمة 1.67 مليار ريال، بانخفاض قدره 4.6% في القيمة.
الأطعمة والمشروبات: شهد القطاع انخفاضًا بنسبة 9.3% في القيمة، مع تسجيل 47,167 ألف عملية بقيمة 1.64 مليار ريال.
الاتصالات: تراجع إلى 1,732 ألف عملية بقيمة 96 مليون ريال، بانخفاضات بلغت 7.4% في العدد و13.8% في القيمة.
النقل: سجل القطاع 2,531 ألف عملية بقيمة 685 مليون ريال، مع تراجع خفيف في القيمة بنسبة 1.3%.
القطاعات الأخرى: سجلت 36,988 ألف عملية بقيمة 2.03 مليار ريال، مع تراجع بنسبة 8.3% في القيمة.
الأداء حسب المدن:حافظت الرياض على المركز الأول بعدد 65,720 ألف عملية وقيمة إجمالية بلغت 4.1 مليار ريال، رغم تسجيل انخفاض بنسبة 4.5%.
تلتها جدة بـ 24,162 ألف عملية وبقيمة 1.67 مليار ريال.
بينما سجلت الدمام حوالي 8,469 ألف عملية بقيمة 592.4 مليون ريال.
أما مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد شهدتا انخفاضات ملحوظة بلغت حوالي 8% في القيمة.
ويُعزى هذا التراجع في مجمل العمليات إلى تزامن الفترة مع نهاية موسم العطلات وانخفاض الإقبال الاستهلاكي في بعض القطاعات الحيوية.