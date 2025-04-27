شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة انخفاض مبيعات نقاط البيع بالسعودية.. والفنادق تتحدى الهبوط البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليارSAR صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من عام 2025 بزيادة قدرها 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2024

سعر الريال في البنك المركزي

سعر الريال في البنك الأهلي

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

سعر الريال في بنك قطر الوطني

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 27 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية.سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 13.60 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء.استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، عند: 13.60 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء.انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك مصر، إلى: 13.60 جنيه للبيع، و13.52 جنيه للشراء.استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، عند: 13.60 جنيه للبيع، و13.54 جنيه للشراء.ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، إلى: 13.61 جنيه للبيع، و13.52 جنيه للشراء.بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، 13.60 جنيه للبيع، و13.55 جنيه للشراء.انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 13.59 جنيه للبيع، و13.52 جنيه للشراء.تراجع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 13.60 جنيه للبيع، و13.58 جنيه للشراء.استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، عند: 13.61 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قطر الوطني، 13.59 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.