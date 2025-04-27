شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
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تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 27 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزي
سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 13.60 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الأهلي
استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، عند: 13.60 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك مصر
انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك مصر، إلى: 13.60 جنيه للبيع، و13.52 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندرية
استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، عند: 13.60 جنيه للبيع، و13.54 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قناة السويس
ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، إلى: 13.61 جنيه للبيع، و13.52 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، 13.60 جنيه للبيع، و13.55 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي
انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 13.59 جنيه للبيع، و13.52 جنيه للشراء.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي
تراجع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 13.60 جنيه للبيع، و13.58 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الكويت الوطني
استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، عند: 13.61 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قطر الوطني
سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قطر الوطني، 13.59 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.