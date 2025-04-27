شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء الحرب التجارية يمنح دفعة جديدة للأسهم في وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية مع تحسن معنويات المستثمرين، وسط تفاؤل بقرب انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة عززت ثقة الأسواق.
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وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن لدى الطرفين "فرصة لإبرام صفقة تجارية كبرى"، مضيفًا: "إذا أراد الجانبان إعادة التوازن، فلننجز ذلك معًا".
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كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة عززت ثقة الأسواق.
أداء مؤشرات الأسهم الأمريكيةارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 419.59 نقطة أو بنسبة 1.07% ليغلق عند 39,606.57 نقطة، فيما صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.67% إلى 5,375.86 نقطة، وقفز ناسداك المركب 2.50% إلى 16,708.05 نقطة. وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب متتالية خلال الجلسات الأخيرة.
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المحللون: التفاؤل لم يلغ الحذررغم هذا الصعود، أشار المحللون إلى أن المؤشرات أنهت الجلسة دون أعلى مستوياتها، إذ كان مؤشر داو جونز قد أضاف أكثر من 1100 نقطة خلال التداولات، قبل أن يتراجع لاحقًا. كذلك ارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3.44% خلال اليوم قبل أن يقلص مكاسبه.
ترامب يخفف لهجته التجاريةأعلن ترامب يوم الثلاثاء استعداده لتبني نهج أقل تصادمية في التعامل مع الصين، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الحالية البالغة 145% "مرتفعة للغاية"، ومرجحًا أن تنخفض "بشكل كبير" دون أن تصل إلى الصفر.
وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن لدى الطرفين "فرصة لإبرام صفقة تجارية كبرى"، مضيفًا: "إذا أراد الجانبان إعادة التوازن، فلننجز ذلك معًا".
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