شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء الحرب التجارية يمنح دفعة جديدة للأسهم في وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية مع تحسن معنويات المستثمرين، وسط تفاؤل بقرب انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة عززت ثقة الأسواق. أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 419.59 نقطة أو بنسبة 1.07% ليغلق عند 39,606.57 نقطة، فيما صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.67% إلى 5,375.86 نقطة، وقفز ناسداك المركب 2.50% إلى 16,708.05 نقطة. وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب متتالية خلال الجلسات الأخيرة.

اقرأ أيضاً: بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع المحللون: التفاؤل لم يلغ الحذر رغم هذا الصعود، أشار المحللون إلى أن المؤشرات أنهت الجلسة دون أعلى مستوياتها، إذ كان مؤشر داو جونز قد أضاف أكثر من 1100 نقطة خلال التداولات، قبل أن يتراجع لاحقًا. كذلك ارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3.44% خلال اليوم قبل أن يقلص مكاسبه. ترامب يخفف لهجته التجارية أعلن ترامب يوم الثلاثاء استعداده لتبني نهج أقل تصادمية في التعامل مع الصين، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الحالية البالغة 145% "مرتفعة للغاية"، ومرجحًا أن تنخفض "بشكل كبير" دون أن تصل إلى الصفر.

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن لدى الطرفين "فرصة لإبرام صفقة تجارية كبرى"، مضيفًا: "إذا أراد الجانبان إعادة التوازن، فلننجز ذلك معًا".

اقرأ أيضاً: الدول الأكثر فقرًا مهددة بدفع الفاتورة الأكبر لرسوم ترامب السوق يترقب التهدئة قال كيث بوكانان، مدير المحافظ في "جلوبالت" للاستثمار: "هذا هو ما كان السوق ينتظره، حتى وإن كان مجرد تهدئة طفيفة في الصراع التجاري... السوق مرتاح، ونأمل أن نكون قد تجاوزنا أسوأ مراحل التصعيد". وول ستريت جورنال: خفض محتمل للرسوم الجمركية نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65%، مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون مشروطًا بإجراءات مماثلة من الجانب الصيني لخفض الحواجز التجارية. انتعاش أسهم الشركات ذات العلاقة بالصين شهدت أسهم الشركات ذات الارتباط الكبير بالسوق الصينية انتعاشًا ملحوظًا، لا سيما أبل التي ارتفعت بنسبة 2.2%، وإنفيديا التي صعدت بأكثر من 3%، وتسلا التي ارتفعت بنسبة 5%، مدفوعة بتصريحات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بشأن تقليص دوره في "وزارة الكفاءة الحكومية" بإدارة ترامب بدءًا من الشهر المقبل. باول يبقى في منصبه... والأسواق تتنفس الصعداء تنفس المستثمرون الصعداء بعد إعلان ترامب أنه لا يعتزم إقالة جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، رغم انتقاداته السابقة له، ووصفه يوم الاثنين الماضي بأنه "الخاسر الأكبر"، ومطالبته المتكررة بخفض أسعار الفائدة. هل تشاؤم المستثمرين مبرر؟ قال محللو بنك "بي إم أو كابيتال ماركتس" إن التشاؤم السائد بشأن الأسهم قد يكون مبالغًا فيه، فيما قال برايان بيلسكي، كبير استراتيجيي الاستثمار بالبنك: "ندرك أن بيئة السوق كانت صعبة، لكن مؤشرات السوق لا تشير إلى تراجع حتمي... بل على العكس، قد نشهد انتعاشًا قويًا قريبًا".