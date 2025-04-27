شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سدكو كابيتال، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتـداول عن الفترة من 01 يناير 2025م إلى 31 مارس 2025م.
وقالت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس الموافق الأول من مايو 2025، على أن يبدأ صرف الأرباح ابتداءً من 29 مايو 2025.
وأوضحت أن إجمالي الأرباح بلغ 4.8 مليون ريال، موزعة على 30 ألف وحدة، بواقع 0.16 ريال للوحدة.
ولفتت (سدكو كابيتال) إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.66%، فيما سيتم دفع التوزيعات خلال 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
ودعت (سدكو) مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
وقالت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس الموافق الأول من مايو 2025، على أن يبدأ صرف الأرباح ابتداءً من 29 مايو 2025.
وأوضحت أن إجمالي الأرباح بلغ 4.8 مليون ريال، موزعة على 30 ألف وحدة، بواقع 0.16 ريال للوحدة.
ولفتت (سدكو كابيتال) إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.66%، فيما سيتم دفع التوزيعات خلال 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
ودعت (سدكو) مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.