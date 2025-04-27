شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 مليون طن.. ارتفاع حركة الشحن الجوي الصيني خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أعداد المسافرين

الدمام - شريف احمد - ذكر تلفزيون الصين المركزي، اليوم الأحد، أن إجمالي حركة الشحن الجوي في الصين ارتفع بنسبة 12% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة في عام 2024.وقال تلفزيون الصين إن إجمالي حجم الشحن الجوي بلغ 24ر2 مليون طن، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وارتفع عدد المسافرين جوا بنسبة 9ر4 % ليصل إلى 190 مليون مسافر.ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد المسافرين جوا خلال عطلة مايو المقبل التي تستمر خمسة أيام وتبدأ يوم الخميس المقبل بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 15ر2 مليون مسافر.