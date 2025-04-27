شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «هضاب الخليج» يوصي بتوزيع أرباح عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وبعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة هضاب الخليج التجارية، الخميس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 7.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 7.5 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وبعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.