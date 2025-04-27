الاقتصاد

مجلس إدارة «هضاب الخليج» يوصي بتوزيع أرباح عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «هضاب الخليج» يوصي بتوزيع أرباح عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة هضاب الخليج التجارية، الخميس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 7.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 7.5 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وبعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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