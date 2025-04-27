شكرا لقرائتكم خبر عن «فقيه الطبية»: ترسية عقد مع الهلال الأحمر لموسم الحج بـ80 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه (فقيه الطبية)، اليوم الأحد، فوزها بمناقصة تشغيل والحصول على خطاب الترسية النهائي من هيئة الهلال الأحمر السعودي لتوفير 725 فرق إسعافية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد لدعم جهود السعودية في إدارة موسم حج 2025، وذلك بقيمة 80 مليون ريال.
وأعلنت المجموعة استكمال جميع أعمال الاختبار والتشغيل لمستشفاها الجديد بالمدينة المنورة، مؤكدةً الجاهزية الكاملة للفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، وتقديم الخدمات اعتبارًا من 27 أبريل الجاري.
ويقع المستشفى الجديد، الذي أُنشئ بالشراكة مع وقف عبد الباري محمد عيد الشاوي، في موقع إستراتيجي عند تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق سلطانة، ويوفر رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لسكان وزوار المدينة المنورة.
ووقعت الشركة، مذكرة تفاهم مع شركة سنجولار العالمية، لاستكشاف شراكة إستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي الموجّه للرعاية الصحية.
وقالت الشركة: إن المذكرة التي تمتد لمدة سنة واحدة تهدف إلى تطوير الخدمات الطبية، وتحسين تجربة المريض من خلال حلول مبتكرة بإنشاء مركز تميز للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد لدعم جهود السعودية في إدارة موسم حج 2025، وذلك بقيمة 80 مليون ريال.
وأعلنت المجموعة استكمال جميع أعمال الاختبار والتشغيل لمستشفاها الجديد بالمدينة المنورة، مؤكدةً الجاهزية الكاملة للفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، وتقديم الخدمات اعتبارًا من 27 أبريل الجاري.
ويقع المستشفى الجديد، الذي أُنشئ بالشراكة مع وقف عبد الباري محمد عيد الشاوي، في موقع إستراتيجي عند تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق سلطانة، ويوفر رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لسكان وزوار المدينة المنورة.
ووقعت الشركة، مذكرة تفاهم مع شركة سنجولار العالمية، لاستكشاف شراكة إستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي الموجّه للرعاية الصحية.
وقالت الشركة: إن المذكرة التي تمتد لمدة سنة واحدة تهدف إلى تطوير الخدمات الطبية، وتحسين تجربة المريض من خلال حلول مبتكرة بإنشاء مركز تميز للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.