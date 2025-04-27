شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية مصرف الإنماء توافق على توزيع أرباح عن الربع الرابع من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقال المصرف في بيان على تداول

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الخارجيين للمصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات خارجيين للمصرف بي دبليو سي وشركائهم وشركة كي بي إم جي وشركائهم من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و السنوي من العام المالي 2025، لكل مراجع بإجمالي

مبلغ 4,290,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، والربع الأول من العام المالي 2026م بإجمالي مبلغ 660,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2024م بمبلغ (746,144,795) ريال بواقع (0.30) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 3% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 1446/11/10 هـ الموافق 2025/5/8م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (14,430,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

و. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 21 مايو 2025م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 20 مايو 2028م.

والأعضاء المنتخبون هم: هيثم آل شيخ مبارك، ود. عبدالملك الحقيل، وسعد الكرود، ومرام بن نمي، وعبدالله الرميزان، وعبدالرحمن عداس، وعبدالله الخليفة، وأحمد الحقباني، وأنيس مؤمنة.

10 الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.

11. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

12. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.

15. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة أنيس بن أحمد مؤمنة في عمل منافس لأعمال المصرف. الدمام - شريف احمد - أعلن مصرف الإنماء نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (11) "الاجتماع الأول" الذي عقد الخميس الماضي.وقال المصرف في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية تضمنت:1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الخارجيين للمصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات خارجيين للمصرف بي دبليو سي وشركائهم وشركة كي بي إم جي وشركائهم من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و السنوي من العام المالي 2025، لكل مراجع بإجماليمبلغ 4,290,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، والربع الأول من العام المالي 2026م بإجمالي مبلغ 660,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2024م بمبلغ (746,144,795) ريال بواقع (0.30) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 3% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 1446/11/10 هـ الموافق 2025/5/8م.7. الموافقة على صرف مبلغ (14,430,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.و. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 21 مايو 2025م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 20 مايو 2028م.والأعضاء المنتخبون هم: هيثم آل شيخ مبارك، ود. عبدالملك الحقيل، وسعد الكرود، ومرام بن نمي، وعبدالله الرميزان، وعبدالرحمن عداس، وعبدالله الخليفة، وأحمد الحقباني، وأنيس مؤمنة.10 الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.11. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.12. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.15. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة أنيس بن أحمد مؤمنة في عمل منافس لأعمال المصرف.