شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سابك للمغذيات» إلى 985 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 17.1% للربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، اليوم، حققت سابك للمغذيات الزراعية ربحًا قدره 985 مليون ريال للفترة المنتهية في 13 مارس 2025، مقارنة بـ 841 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق 2024.
وقالت الشركة: إن ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع مبيعاها بنسبة 22%، إلى جانب زيادة حصتها في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك.
ووفقا للبيان، حد من هذا الارتفاع: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
وتعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 2%، وارتفاع الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، اليوم، حققت سابك للمغذيات الزراعية ربحًا قدره 985 مليون ريال للفترة المنتهية في 13 مارس 2025، مقارنة بـ 841 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق 2024.
وقالت الشركة: إن ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع مبيعاها بنسبة 22%، إلى جانب زيادة حصتها في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك.
ووفقا للبيان، حد من هذا الارتفاع: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
وتعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 2%، وارتفاع الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك.