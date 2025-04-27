شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سابك للمغذيات» إلى 985 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وقالت الشركة: إن ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع مبيعاها بنسبة 22%، إلى جانب زيادة حصتها في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك.

ووفقا للبيان، حد من هذا الارتفاع: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

وتعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 2%، وارتفاع الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 17.1% للربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، اليوم، حققت سابك للمغذيات الزراعية ربحًا قدره 985 مليون ريال للفترة المنتهية في 13 مارس 2025، مقارنة بـ 841 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق 2024.وقالت الشركة: إن ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع مبيعاها بنسبة 22%، إلى جانب زيادة حصتها في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك.ووفقا للبيان، حد من هذا الارتفاع: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.وتعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 2%، وارتفاع الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك.