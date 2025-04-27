شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «زين السعودية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة زين السعودية، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التي عقدت الخميس الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

1-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26-04-2025م ولمدة 4 سنوات، تنتهي في 25-04-2029م.

والأعضاء المنتخبون هم: سعود الجهني، وبدر الخرافي، وطلال المعمري، وكميل هلالي، ونوافق الغربللي، وأسامة متى، وعبدالله الفارس، وزياد الحازمي، وعمر المحمود.

2 – الاطلاع على تقر ير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م، ومناقشته.

3 – الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م، ومناقشتها.

4 - الموافقة على تقر ير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م، بعد مناقشته.

5 - الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه البالغة 5,226,000 ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6 - الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين نواف هشام الغربللي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ التعيين 2024/12/22م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 / 04 / 2025م، في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.

7 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.

8 – الموافقة على صرف مبلغ وقدره (4,500,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.

9 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

10 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م، بمبلغ (449,365,000) ريال بواقع (0,5) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 17 / 11 / 1446هـ الموافق 2025/05/15م.

11 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة ز ين ش.م.ك.ع والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، مارتيال كاراتي (عضو سابق في مجلس الإدارة)، كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إدارية واستخدام العلامة التجارية، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (170,000,000 )ريال عن العام المالي 2024م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التابعة لمجموعة ز ين ش.م.ك.ع والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، مارتيال كاراتي(عضو سابق في مجلس الإدارة)، كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)، علماً بأن التعاملات المقدمة بلغت قيمتها (42,507,000) ريال، وبلغت قيمة التعاملات المستلمة (90,342,000) ريال عن العام المالي 2024 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

13 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول زينتك لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، مارتيال كاراتي (عضو سابق في مجلس الإدارة)، كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، طلال المعمري(عضو مجلس الإدارة)، نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم تراخيص، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (2,225,000) ريال عن العام المالي 2024م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

14 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول زينتك لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار بقيمة (5,900,000) ريال ويبدأ تنفيذه في 2025م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

15 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول زينتك لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقنية ومعلوماتية بقيمة (87,377,000) ريالويبدأ تنفيذها في 2025م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

16 – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ز ين عمانتل الدولية (زد أو أي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات بقيمة (79,670,000) ريالفي العام المالي 2025 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زين جلوبال كوميونيكيشنز أس بي سي والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقنية ومعلوماتية بقيمة (1,204,000) ريال ويبدأ تنفيذها في 2025م ، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فو القابضة ذ.م.م والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات، بقيمة (1,758,000) ريال ويبدأ تنفيذها في عام 2025م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (5,150,000) ريال عن العام المالي 2024م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (2,081,000) ريال عن العام المالي 2024م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليتس الذهبية والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن صفقة بيع الأبراج، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (3,026,000,000) ريال عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليتس الذهبية والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي مصاريف تأجير وتشغيل الأبراج، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (510,589,000) ريال عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

23- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليتس الذهبية والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي مصاريف تأجير وتشغيل الأبراج، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (815,867,000) ريال عن العام المالي 2024م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.