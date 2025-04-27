الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه.. سجل 50.91 جنيه للشراء

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سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه.. سجل 50.91 جنيه للشراء

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 27 أبريل 2025 10:27 ص

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الأهلى عند 50.91 جنيه للشراء51.01 البيع، فى بنك مصر إلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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