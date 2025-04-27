شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه.. سجل 50.91 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الأهلى عند 50.91 جنيه للشراء51.01 البيع، فى بنك مصر إلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.