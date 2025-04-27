الاقتصاد

«بلدي للدواجن» توقع اتفاقيتين تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ433 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«بلدي للدواجن» توقع اتفاقيتين تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ433 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بلدي للدواجن، الخميس الماضي، اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 100 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 12 شهرا.

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وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر، فيما يهدف التمويل إلى تسهيل لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل.
ووقعت شركة بلدي للدواجن، الخميس الماضي، اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة: إن قيمة التمويل 333 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 84 شهرا مع فترة سماح 24 شهرا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر فيما يستخدم التسهيل بالتوسعات الإستراتيجية وشراء معدات الإنتاج واستكمال أعمال البناء.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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