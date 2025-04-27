شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 700.4 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات. قابلها انخفاض في توزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى وصافي المكاسب من الاستثمارات.

ومن الجانب الآخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9%، وذلك نتيجة لارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وصافي مخصص خسائر الائتمان.

وانخفض صافي الدخل على أساس ربعي، نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 15%، ويعود ذلك لارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. قابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

من الجانب الآخر انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1%، ويعود ذلك إلى انخفاض في صافي الأتعاب والعمولات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية. قابلها ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وتوزيعات الأرباح وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح بنك البلاد في الربع الأول من 2025 بنسبة 8.9% إلى 700.4 مليون ريال، مقابل 643.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9%.ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات. قابلها انخفاض في توزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى وصافي المكاسب من الاستثمارات.ومن الجانب الآخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9%، وذلك نتيجة لارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وصافي مخصص خسائر الائتمان.وانخفض صافي الدخل على أساس ربعي، نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 15%، ويعود ذلك لارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. قابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.من الجانب الآخر انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1%، ويعود ذلك إلى انخفاض في صافي الأتعاب والعمولات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية. قابلها ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وتوزيعات الأرباح وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى.