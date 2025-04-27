شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سلوشنز» إلى 361 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

-انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 4 ملايين ريال، نتيجةً لانخفاض مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 35 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 31 مليون ريال.

- تسجيل إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 20 مليون ريال مقارنة بمبلغ (20) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 42 مليون ريال.

وفي المقابل:

-انخفض إجمالي الربح بمبلغ 3 ملايين ريال, نتيجةً لارتفاع تكاليف الإيرادات بمبلغ 18 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في الإيرادات بمبلغ 15 مليون ريال.

- ارتفع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 32 مليون ريال.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 34 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى:

- انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 88 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض كلاً من مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 53 مليون ريال, والمصاريف العمومية والادارية بمبلغ 35 مليون ريال.

- تسجيل إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 20 مليون ريال مقارنة بمبلغ (23) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 32 مليون ريال.

- انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 18 مليون ريال.

وفي المقابل: انخفض إجمالي الربح بمبلغ 122 مليون ريال, نتيجةً لانخفاض الإيرادات بمبلغ 907 مليون ريال والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 785 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) في الربع الأول من 2025 بنسبة 2.3% إلى 361 مليون ريال، مقابل 353 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 7 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى:-انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 4 ملايين ريال، نتيجةً لانخفاض مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 35 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 31 مليون ريال.- تسجيل إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 20 مليون ريال مقارنة بمبلغ (20) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 42 مليون ريال.وفي المقابل:-انخفض إجمالي الربح بمبلغ 3 ملايين ريال, نتيجةً لارتفاع تكاليف الإيرادات بمبلغ 18 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في الإيرادات بمبلغ 15 مليون ريال.- ارتفع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 32 مليون ريال.يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 34 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى:- انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 88 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض كلاً من مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 53 مليون ريال, والمصاريف العمومية والادارية بمبلغ 35 مليون ريال.- تسجيل إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 20 مليون ريال مقارنة بمبلغ (23) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 32 مليون ريال.- انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 18 مليون ريال.وفي المقابل: انخفض إجمالي الربح بمبلغ 122 مليون ريال, نتيجةً لانخفاض الإيرادات بمبلغ 907 مليون ريال والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 785 مليون ريال.