شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سلوشنز» إلى 361 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) في الربع الأول من 2025 بنسبة 2.3% إلى 361 مليون ريال، مقابل 353 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 7 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى:
-انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 4 ملايين ريال، نتيجةً لانخفاض مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 35 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 31 مليون ريال.
- تسجيل إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 20 مليون ريال مقارنة بمبلغ (20) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 42 مليون ريال.
وفي المقابل:
-انخفض إجمالي الربح بمبلغ 3 ملايين ريال, نتيجةً لارتفاع تكاليف الإيرادات بمبلغ 18 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في الإيرادات بمبلغ 15 مليون ريال.
- ارتفع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 32 مليون ريال.
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 34 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى:
- انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 88 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض كلاً من مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 53 مليون ريال, والمصاريف العمومية والادارية بمبلغ 35 مليون ريال.
- تسجيل إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 20 مليون ريال مقارنة بمبلغ (23) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 32 مليون ريال.
- انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 18 مليون ريال.
وفي المقابل: انخفض إجمالي الربح بمبلغ 122 مليون ريال, نتيجةً لانخفاض الإيرادات بمبلغ 907 مليون ريال والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 785 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 7 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى:
-انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 4 ملايين ريال، نتيجةً لانخفاض مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 35 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 31 مليون ريال.
- تسجيل إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 20 مليون ريال مقارنة بمبلغ (20) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 42 مليون ريال.
وفي المقابل:
-انخفض إجمالي الربح بمبلغ 3 ملايين ريال, نتيجةً لارتفاع تكاليف الإيرادات بمبلغ 18 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في الإيرادات بمبلغ 15 مليون ريال.
- ارتفع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 32 مليون ريال.
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 34 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى:
- انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 88 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض كلاً من مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 53 مليون ريال, والمصاريف العمومية والادارية بمبلغ 35 مليون ريال.
- تسجيل إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 20 مليون ريال مقارنة بمبلغ (23) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 32 مليون ريال.
- انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 18 مليون ريال.
وفي المقابل: انخفض إجمالي الربح بمبلغ 122 مليون ريال, نتيجةً لانخفاض الإيرادات بمبلغ 907 مليون ريال والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 785 مليون ريال.