شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البنك السعودي الأول ترتفع إلى 2.1 مليار ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول في الربع الأول من 2025 بنسبة 4.5% إلى 2.1 مليار ريال، مقابل 2.04 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان البنك على تداول السعودية، يعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات. وقابل ذلك ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ومصاريف العمليات.
وارتفع إجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ودخل صرف العملات. بالإضافة إلى ذلك كان هناك انخفاضا في خسائر استبعاد أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لسندات الدين وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في المكاسب من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
ووفقا للبيان ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرواتب ومصاريف الموظفين.
واستقر صافي الربح الناتج من ارتفاع دخل العمليات وانخفاض في مصاريف العمليات والذي قابله ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وارتفع اجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل العمولات الخاصة وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض في دخل صرف عملات ومكاسب أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي دخل العمليات الاخرى.
وبحسب بيان البنك على تداول السعودية، يعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات. وقابل ذلك ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ومصاريف العمليات.
وارتفع إجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ودخل صرف العملات. بالإضافة إلى ذلك كان هناك انخفاضا في خسائر استبعاد أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لسندات الدين وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في المكاسب من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
ووفقا للبيان ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرواتب ومصاريف الموظفين.
واستقر صافي الربح الناتج من ارتفاع دخل العمليات وانخفاض في مصاريف العمليات والذي قابله ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وارتفع اجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل العمولات الخاصة وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض في دخل صرف عملات ومكاسب أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي دخل العمليات الاخرى.