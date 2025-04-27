شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك العربي الوطني إلى 1.3 مليار ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

تأثر هذا النمو جزئيا بزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، وصافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى، مصاريف عمومية وإدارية أخرى واستهلاك وإطفاء. بالإضافة إلى الانخفاض من ناحية أخرى في صافي دخل العمليات الأخرى، توزيعات أرباح وصافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.

وسجل صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ارتفاعاً بنسبة 6.62% مقارنة مع الربع السابق.

ويعزى هذا بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي الأتعاب والعمولات، صافي دخل المتاجرة وتوزيعات أرباح.

وجاء ذلك مع الإنخفاض في مخصص انخفاض قيمة عقارات أخرى مملوكة، ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف متعلقة بالمباني.

وتأثر هذا النمو جزيئا بزيادة التكاليف المتعلقة بصافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى واستهلاك وإطفاء. بالإضافة إلى الانخفاض من ناحية أخرى في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي مكاسب/ (خسائر) من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية، وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل العمليات الأخرى. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك العربي الوطني في الربع الأول من 2025 بنسبة 5.5% إلى 1.3 مليار ريال، مقارنة بـ1.2 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعزى هذا بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي مكاسب من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، وصافي الأتعاب والعمولات، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل المتاجرة.تأثر هذا النمو جزئيا بزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، وصافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى، مصاريف عمومية وإدارية أخرى واستهلاك وإطفاء. بالإضافة إلى الانخفاض من ناحية أخرى في صافي دخل العمليات الأخرى، توزيعات أرباح وصافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.وسجل صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ارتفاعاً بنسبة 6.62% مقارنة مع الربع السابق.ويعزى هذا بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي الأتعاب والعمولات، صافي دخل المتاجرة وتوزيعات أرباح.وجاء ذلك مع الإنخفاض في مخصص انخفاض قيمة عقارات أخرى مملوكة، ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف متعلقة بالمباني.وتأثر هذا النمو جزيئا بزيادة التكاليف المتعلقة بصافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى واستهلاك وإطفاء. بالإضافة إلى الانخفاض من ناحية أخرى في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي مكاسب/ (خسائر) من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية، وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل العمليات الأخرى.