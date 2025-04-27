شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح مجموعة تداول إلى 120.5 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تشمل أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة للربع الأول من العام 2025م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ما يلي:

- بلغت الإيرادات التشغيلية 328.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 387.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 15.3%.

ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض قيم التداول بنسبة 33.8%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 17.3% في إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول.

- بلغت المصاريف التشغيلية 220.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 195.4مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 13.0%.

وتتماشى هذه الزيادة مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة وتوجهاتها المستقبلية للنمو والتي نتج عنها زيادة في تكاليف القوى العاملة مدفوعةً بزيادة عدد الموظفين، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.

بلغت ربحية السهم 1.00 ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 1.68 ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 40.2%.

وبلغ إجمالي الربح 192.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م مقارنة مع 261.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 26.5%.

وبحسب البيان، بلغ الربح التشغيلي 107.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م مقارنة مع 192.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق مما يمثل انخفاضًا بنسبة 44.0%.

وحققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 120.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م مقارنة مع 116.1 مليون ريال في الربع السابق مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 3.8%.

وتشمل أسباب ارتفاع صافي الربح للربع الأول من العام 2025م مقارنة مع الربع السابق ما يلي:

- بلغت الإيرادات التشغيلية 328.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 346.3 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.2%.

ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2025م مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، مدفوعة بانخفاض عدد أيام التداول، إضافةً إلى انخفاض إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 2.7%.

- بلغت المصاريف التشغيلية 220.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 241.7 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.7%.

ويعود الانخفاض في المصاريف التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2025م، مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى انخفاض مصاريف الاستشارات والتسويق.

بلغت ربحية السهم 1.00 ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 0.97 ريال في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 3.8%.

بلغ إجمالي الربح 192.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م مقارنة مع 219.7 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.4%.

ووفقا للبيان بلغ الربح التشغيلي 107.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م مقارنة مع 104.6 مليون ريال في الربع السابق مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.9%. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في الربع الأول من 2025 بنسبة 40.2% إلى 120.5 مليون ريال، مقابل 201.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تشمل أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة للربع الأول من العام 2025م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ما يلي:- بلغت الإيرادات التشغيلية 328.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 387.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 15.3%.ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض قيم التداول بنسبة 33.8%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 17.3% في إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول.- بلغت المصاريف التشغيلية 220.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 195.4مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 13.0%.وتتماشى هذه الزيادة مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة وتوجهاتها المستقبلية للنمو والتي نتج عنها زيادة في تكاليف القوى العاملة مدفوعةً بزيادة عدد الموظفين، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.بلغت ربحية السهم 1.00 ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 1.68 ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 40.2%.وبلغ إجمالي الربح 192.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م مقارنة مع 261.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 26.5%.وبحسب البيان، بلغ الربح التشغيلي 107.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م مقارنة مع 192.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق مما يمثل انخفاضًا بنسبة 44.0%.وحققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 120.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م مقارنة مع 116.1 مليون ريال في الربع السابق مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 3.8%.وتشمل أسباب ارتفاع صافي الربح للربع الأول من العام 2025م مقارنة مع الربع السابق ما يلي:- بلغت الإيرادات التشغيلية 328.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 346.3 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.2%.ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2025م مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، مدفوعة بانخفاض عدد أيام التداول، إضافةً إلى انخفاض إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 2.7%.- بلغت المصاريف التشغيلية 220.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 241.7 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.7%.ويعود الانخفاض في المصاريف التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2025م، مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى انخفاض مصاريف الاستشارات والتسويق.بلغت ربحية السهم 1.00 ريال في الربع الأول من العام 2025م، مقارنة مع 0.97 ريال في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 3.8%.بلغ إجمالي الربح 192.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م مقارنة مع 219.7 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.4%.ووفقا للبيان بلغ الربح التشغيلي 107.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025م مقارنة مع 104.6 مليون ريال في الربع السابق مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.9%.