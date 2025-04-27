شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات سوق الذهب في مصر مع تطور عيار 24 بالصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب في مصر، تطورات أسعار الذهب بعد تسجيل أعلى مستوى تاريخي سجله وذلك مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب تعافي مستويات الدولار مما أوقف مكاسب الذهب لفترة من الوقت.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: سجل حوالي 5451.5 جنيه.

- عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها.

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولار للأونصة وأغلق عند 3319 دولار للأونصة، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة قبل ان يبدأ في التراجع والتصحيح السلبي من هذا المستوى، بينما منذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بأكثر من 26% ليربح قرابة 700 دولار للأونصة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

تعافي الدولار الأمريكي ساعد على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولان ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعاً على المشترين أصحاب العملات الأخرى.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.