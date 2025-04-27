شكرا لقرائتكم خبر عن مع الإجازة الأسبوعية.. أسعار الذهب اليوم الأحد 27-4-2025.. عيار 21 يتذبذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب العالمي تذبذبا في عيار 21 مع استمرار تأثيرات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب تعافي مستويات الدولار، مما أوقف مكاسب الذهب لفترة من الوقت، وساهم في تغيرات سعر الذهب بمصر.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: سجل حوالي 5451.5 جنيه.

- عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها.

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولار للأونصة وأغلق عند 3319 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة قبل ان يبدأ في التراجع والتصحيح السلبي من هذا المستوى، بينما منذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بأكثر من 26% ليربح قرابة 700 دولار للأونصة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.