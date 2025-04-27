شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 27 أبريل 2025 في آخر تعاملات رسمية بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارا ملحوظا خلال آخر تعاملات رسمية أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 27 أبريل 2025 بالبنك المركزي المصري 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى البنك الأهلي المصري عند 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى بنك مصر 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز