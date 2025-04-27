شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 أبريل 2025 مع الإجازة الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب العالمي والذي يتراوح بين 4770 إلى 4790 جنيهًا اليوم الأحد 27 أبريل 2025، وذلك مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب تعافي مستويات الدولار مما أوقف مكاسب الذهب لفترة من الوقت.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: سجل حوالي 5451.5 جنيه.

- عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها.

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولار للأونصة.

تعافي الدولار الأمريكي ساعد على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولان ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعاً على المشترين أصحاب العملات الأخرى.

تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 22 ابريل، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 12811 عقدا مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 14021 عقدا.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.