“الكيماويات البترولية” الكويتية تستحوذ على 25% من مصانع تابعة لـ”وانهوا” الصينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت شركة صناعة الكيماويات البترولية، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، في بيان اليوم السبت إنها وقعت اتفاقية مع مجموعة وانهوا كميكال الصينية للاستحواذ على نسبة 25% في مجموعة من المصانع البتروكيماوية الواقعة في منطقة ينتاي في الصين.

ولم يوضح البيان قيمة الصفقة التي قال إنها أكبر استثمار كويتي في صناعة البتروكيماويات في الصين.

ووفقا للبيان، فإن الاتفاقية تشمل وحدات صناعية متخصصة لإنتاج كل من البروبيلين أوكسيد وتيرت بيوتيل الكحول، بالإضافة إلى الأكريليك أسيد وأكريلات البيوتيل وعدة منتجات أخرى.

وذكر البيان أن الاتفاقية تسهم في تنوع محفظة الشركة من المنتجات عالية القيمة.

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