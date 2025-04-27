شركة كينية تعتزم تجميع سيارات كهربائية صينية في أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تعتزم شركة توزيع السيارات الكهربائية الصينية في كينيا موجا إي.في كينيا الموجود مقرها في العاصمة نيروبي بدء تجميع السيارات محليا اعتبارا من أغسطس المقبل، مع التخطيط لتصديرها إلى عدة أسواق أفريقية.

وقال إيريك لومالاس أحد مساعدي الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة ستبدأ تجميع السيارات في مصنع شركة أسوشييتد فيكل أسمبلرز ليمتد بميناء مومباسا الكيني، قبل أن تبني مصنعها الذي سينتج أيضال مكونات البطاريات والطاقة الشمسية.

وقال لومالاس “وقعنا العقود .. اتفقنا مع مصنعي المعدات الأصلية، وسيعطوننا الخبرة التي نحتاجها لبناء المصنع”، وفق وكالة بلومبرغ.

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