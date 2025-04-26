شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يختتم جولته بمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تنموية بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بعقد اجتماع بمقر جهاز المدينة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، والمشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، ومنها (مدينة رأس الحكمة الجديدة – غرب رأس الحكمة حتى سملا وعلم الروم – التجمع العمراني غرب الضبعة – القرى السياحية)، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربى والقرى السياحية، ومدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال وتسليم الأراضي بالمرحلة الأولى بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، ومنها منظومة مياه الشرب والري والفندق والمكاتب الإدارية، وموقف تسليم الأراضي، بجانب استعراض مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث ستشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

كما تابع وزير الإسكان، مستجدات موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة التجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، شاملة الأراضي البديلة لأصحاب التواجدات والتعويضات المادية، بجانب استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقة، والموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمشروع شاملة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، والكهرباء والمباني الخدمية، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة.

واستعرض المهندس شريف الشربيني الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وموقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (كمبوند مزارين ـ الحى اللاتيني – الأبراج الشاطئية"مرحلة أولى" – وموقف تنفيذ الأبراج الشاطئية "مرحلة ثانية" – عمارات الداون تاون – أبراج الداون تاون - سكن لكل المصريين - وغيرها) بمدينة العلمين الجديدة، بجانب استعراض خطط تشغيل مختلف المشروعات الخدمية، وموقف بيع المحال والوحدات التجارية، موجها بتسليم الحاجزين وفقا للمواعيد المقررة مع تركيب عدادات المرافق.

وتابع الوزير، سير العمل بمشروعات القرى السياحية، والتي تشمل مارينا ٨ على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، وخطة تسليم الوحدات، وموقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، ومكونات مشروع تطوير إحدى المناطق بمارينا 8، والتي تضم (المسرح - الكافتيريا – المبنى الإداري – البنية التحيتة)، وموقف تنفيذ مشروع البحيرة بـ"نيو مارينا" وبه نفق مائي وبحيرة ومحطات مضخات وخطوط مواسير، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع بوغاز بحيرة نيو مارينا، ومشروع M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، والمشروعات الجاري طرحها، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، وخطة التشغيل الخاصة بمارينا، حيث وجه وزير الإسكان بوضع جداول زمنية لكافة المشروعات والتواجد الميداني المستمر لمتابعة مختلف الأعمال.

وتطرق الاجتماع لموقف الأعمال الجارية بالشواطئ بالعلمين الجديدة، فضلا عن مقترحات التشغيل الخاصة بها، واطَّلع وزير الإسكان، على الدراسات المرورية بمدينة العلمين الجديدة والطرق الرئيسية والربط بينها بجانب المسارات الخاصة بالحركة، وموقف علامات التخطيط والعلامات الإرشادية، وفي هذا الصدد وجه الوزير بالانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، ومراجعة كافة اعمال الطرق والصيانة الدورية ومتابعة أعمال الإنارة، والزراعات.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بإعداد تقرير أسبوعي بموقف التسليمات الخاصة بالوحدات بكافة أنواعها بكل المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وتوحيد وتضافر كافة الجهود بين الجهات العاملة بالمشروعات للانتهاء من الأعمال في موعدها وبأعلى مستوى.