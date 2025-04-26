شكرا لقرائتكم خبر عن على ارتفاع.. نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

صرف الروبل الروسي مقابل العملات الرئيسة

الروبل الروسي

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 61.71 نقطة، ما نسبته 2.10 في المئة، مقارنةً بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3006.14 نقاط.وأنهى مؤشر RTS تداولاته على ارتفاع بنسبة 2.34 في المئة، ما يعادل 26.24 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى 1145.73 نقطة.وحدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 20 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 82.6549 روبلًا.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 35 كوبيكًا، ليبلغ 94.3593 روبلًا.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 11.3506 روبلًا.