الاقتصاد

على ارتفاع.. نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق

0 نشر
واس - موسكو  0 تبليغ

  • على ارتفاع.. نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق 1/2
  • على ارتفاع.. نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن على ارتفاع.. نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 61.71 نقطة، ما نسبته 2.10 في المئة، مقارنةً بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3006.14 نقاط.
وأنهى مؤشر RTS تداولاته على ارتفاع بنسبة 2.34 في المئة، ما يعادل 26.24 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى 1145.73 نقطة.

صرف الروبل الروسي مقابل العملات الرئيسة


وحدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري.

وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 20 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 82.6549 روبلًا.

الروبل الروسي

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 35 كوبيكًا، ليبلغ 94.3593 روبلًا.
بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 11.3506 روبلًا.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا