شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر 0.4% للذهب العالمى خلال أسبوع.. تعرف على تطورات سعر الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولارا للأونصة.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: سجل حوالي 5451.5 جنيه.

- عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها.

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

يؤثر الانفراج الواضح في أزمة الرسوم الجمركية سلبًا على أسعار الذهب، ولكن حتى الآن لم نشهد عمليات بيع كبيرة، ولكن في المقابل كانت هناك بعض عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار خلال الجلسات القليلة الماضية، الأمر الذي يبقي الذهب في مساره الصاعد حتى الآن.

من جهة أخرى استطاع الدولار الأمريكي أن يسجل اول ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.2% بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر ضمن موجة طويلة من الخسائر للدولار تخطت 3 أشهر دفعت الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات.

تعافي الدولار الأمريكي ساعد على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولان ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعاً على المشترين أصحاب العملات الأخرى.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.