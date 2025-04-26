شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 26 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4088.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 26 أبريل 2025 06:00 م
تتاثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكياسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: سجل حوالي 5451.5 جنيه.
- عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها.
- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.
- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيهات.
الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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