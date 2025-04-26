الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 26 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4088.5 جنيه

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سعر الذهب اليوم السبت 26 -4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4088.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 26 أبريل 2025 06:00 م

تتاثرأسعار الذهب في مصر  بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي  

اسعار الذهب اليوم فى مصر
 


عيار 24: سجل حوالي 5451.5 جنيه.
- عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها.

- عيار 18: سجل حوالي  4088.5 جنيه.
- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيهات.
الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا


واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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